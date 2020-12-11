Шебекинские влюбленные могут пожениться 31 декабря. Фото пресс-службы администрации Шебекинского городского округа

И то правда: не оливье единым живут влюбленные 31 декабря! В Шебекино Новый год может стать для молодых началом семейной жизни. Шебекинский ЗАГС пригласил пары заключить брак в преддверии Нового года – 31 декабря. Необычная дата поможет наполнить жизнь супругов особой романтикой и волшебством.

С созданием семьи новобрачных поздравят Дед Мороз и Снегурочка. По желанию молодоженов торжественную регистрацию бракосочетания можно организовать в здании отдела ЗАГС, модельного Дворца культуры или Центра культурного развития.

Услуга предоставляется бесплатно. В предновогодние дни здесь будет царить праздничная атмосфера: украсят залы регистрации и установят новогодние елки, сообщила пресс-служба администрации округа.