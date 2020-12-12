Где ограничат движение в Старом Осколе. Фото: Архив "КП"

Как сообщает пресс-служба администрации Старооскольского городского округа, начиная с сегодняшнего дня в Старом Осколе временно остановят движение транспортных средств. С 11 декабря по 11 января 2021 года в связи с проведением работ по ремонту тепловых сетей будет прекращено движение транспорта на микрорайоне Интернациональный у дома № 48.

Администрация округа приносим извинения за временные неудобства и просит водителей транспортных средств быть внимательными в местах проведения работ, своевременно выбирать маршрут движения.