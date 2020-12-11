Благоустройство парка «Олимпийский» заканчивается в Старом Осколе. Фото пресс-службы администрации Старооскольского городского округа

Новая зона отдыха создана в микрорайоне Центральном напротив храма Рождества Христова. На территории парка уже установлены скамейки, урны, выложены плиткой пешеходные дорожки, есть качели, воркаут и новая детская игровая площадка, также обустроена парковочная зона. Стоимость проекта составляет 25 миллионов рублей. Работы выполняются за счет средств бюджета округа.

Сейчас в парке на спортивной площадке укладывают травмобезопасное резиновое покрытие, ведется монтаж освещения, установлено металлическое название парка, сообщила пресс-служба администрации Старооскольского округа.

В центре нового места отдыха планируется установить стелу в виде олимпийского факела с изображениями трех старооскольцев – победителей олимпийских игр Елены Соколовой, Владимира Никитина и Виталия Дунайцева.

Новый парк занимает площадь около 2 га. Из них 1,3 га – зеленая зона, газоны. На территории высажено около 240 деревьев и кустарников. В их числе липа, рябина, яблоня, спирея.