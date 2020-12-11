Вместо белгородца, нарушившего правила движения, 71 штраф ГИБДД оплатила его супруга. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области

71 штраф ГИБДД на общую сумму 102 тысячи рублей задолжал белгородец, нарушивший правила. Штраф и исполнительский сбор был оплачен только после обращения судебного пристава в суд. И сделала это жена нарушителя.

Нарушитель, даже после уведомления о возбуждении исполнительного производства проигнорировал требования судебного пристава. Тогда судебный пристав вынес постановление о взыскании исполнительского сбора, незначительные суммы списывались со счета должника. Но этого было недостаточно, чтобы погасить всю имеющуюся задолженность. Решить проблему помогло только обращение пристава в суд. Супруга должника оказалась более ответственной. Получив заявление судебного пристава, женщина незамедлительно рассчиталась с оставшимися долгами мужа, оплатив все штрафы в полном объеме, включая исполнительский сбор в размере 51 тысячи рублей.