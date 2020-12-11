Вячеслав Гладков пообещал в конце декабря обсудить с белгородцами вопрос реконструкции улицы Щорса. Фото: "КП" Архив

Во время прямой линии с временно исполняющим обязанности губернатора Вячеславом Гладковым, одним из самых популярных вопросов был – о реконструкции улицы Щорса. Вячеслав Гладков подтвердил, что о проблеме знает, но оценивать сам проект рано, он только завершен, необходим хотя бы месяц на апробацию. В частности Вячеслав Гладков сказал:

- В конце декабря намерен на месте провести встречу с людьми, с главой города, руководителем департамента. Важно вести диалог. Задача власти – выстроить коммуникацию, определиться с ресурсами, оценить перспективу. Город должен быть, прежде всего, для людей. Необходимо понять их ожидания.

Отметим, что к началу прямой линии специалисты зафиксировали более 6 тысяч сообщений, их начали принимать за три дня до эфира. Еще 2 тысячи звонков врио губернатора поступило непосредственно во время прямой линии.