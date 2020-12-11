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Коронавирус Covid-19

165 белгородцев, побывавшие за границей, не сдали тесты на коронавирус

Всего на начало декабря за границей побывали 10 703 туриста из Белгородской области
Ирина ТАРАСОВА
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165 белгородцев, побывавшие за границей, не сдали тесты на коронавирус.

165 белгородцев, побывавшие за границей, не сдали тесты на коронавирус.

Фото: "КП" Архив

Как сообщили в Роспотребнадзоре, по состоянию на 7 декабря из-за границы прибыли 10 703 туриста – белгородцы, которые, как правило, отдыхали в Турции. Из них более 4 тысяч не разместили данные об обследовании на коронавирус на портале госуслуг. При этом 165 человек не сдали тесты на коронавирусную инфекцию. И, поплатились – их оштрафовали. Общая сумма штрафов составила 332,5 тысячи рублей. У других результаты тестов были, но по техническим причинам они не смогли их выгрузить. В Роспотребнадзоре отметили, что 1 141 случаем занимается их ведомство, а остальными – полиция.

Напомним, что, согласно установленным правилам, приезжающие из-за границы должны были зарегистрироваться на портале госуслуг и разместить результаты обследования на COVID-19 в течение 3 дней, а также прикрепить заполненные в самолете анкеты.

Отметим, что в период с 1 августа и до конца ноября из всех, кто вернулся из-за границы, положительный тест на COVID-19 получили 82 белгородца.