Почетным знаком «Материнская слава» будут поощрены 88 многодетных мам Белгородчины

Фото пресс-службы Белгородской областной думы.

10 декабря на заседании Белгородской облдумы депутаты одобрили список жительниц региона, претендующих на региональные награды. Ранее его одобрили на заседании трех думских комитетов. Вместе с «Материнской славой» женщины получат единовременную денежную выплату. К награде I степени - премию в размере 166 тысяч 676 рублей, II степени - 125 тысяч рублей, III степени – 83 тысячи 335 рублей

Напомним, что Почетный знак Белгородской области «Материнская слава» был учрежден в 2002 году. С 2003 года «Материнскую славу» получили более 3,2 тысяч жительниц области. Теперь к ним присоединятся еще 88 многодетных мам.

Награда имеет три степени. Так, Почетный знак I степени вручат 12 женщинам, воспитывающих пятерых и более детей, II степени – 15 жительницам области, у которых в семье по четверо детей, III степени – 61 белгородке, которые растят по трое детей.