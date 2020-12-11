В Белгородской филармонии орган отпразднует свой День рождения

Фото пресс-службы Белгородской филармонии.

15 и 16 декабря в Белгородской филармонии будут отмечать День рождения самого большого музыкального инструмента — органа. В этом году празднованию события посвятят два дня. Торжественная церемония открытия органа состоялась 15 декабря 2011 года в 45-й день рождения Белгородской государственной филармонии

15 декабря в Органном зале прозвучат сочинения И.С. Баха, Г. Малера, Х. Кушнарёва, А. Глазунова, И. Штрауса, П. Чайковского, Н. Бирюкова. Вместе с органистом, лауреатом международных конкурсов Тимуром Халиуллиным выступят заслуженная артистка РФ Людмила Петрова (фортепиано), лауреаты международных конкурсов Михаил Пидручный (флейта), Олег Шейна (виолончель), Наталия Бондарева (скрипка), Марина Вдовиченко (альт), Вячеслав Змеу (флейта Пана), Никита Кобзарь (волынка)

16 декабря состоится органно-вокальный вечер. В нем примут участие Тимур Халиуллин (орган), заслуженные артистки России Светлана Ломоносова (сопрано), Нина Стрижова (меццо-сопрано), лауреаты международных конкурсов Галина Зольникова (сопрано), Оксана Никитина (меццо-сопрано), Валерий Мезенцев (баритон).

Белгородский орган — уникальный музыкальный инструмент. Он изготовлен в Германии с применением современных технологий, оснащен специальным компьютером, что позволяет органисту самостоятельно управлять сложным механизмом во время игры. В органе четыре этажа, около 3 000 труб.