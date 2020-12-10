Белгородцы могут сделать заявку на прививку от коронавируса на сайте департамента здравоохранения

В Белгородской области 11-12 декабря первые прививки от COVID-19 сделают врачам и полицейским Фото: "КП" Архив

Первые 200 прививок от коронавирусной инфекции в Белгородской области сделают в течение пятницы-субботы, 11-12 декабря. Об этом сообщил врио губернатора Вячеслав Гладков. При этом сначала будут прививаться врачи и полицейские. Но и жители Белгородской области получили возможность получить вакцину. Для этого достаточно заполнить заявку на сайте департамента здравоохранения региона.

Врачи и полицейские будут прививаться в первую очередь – это нужно для обеспечения максимальной эпидемической безопасности. Вячеслав Гладков подчеркнул, что чиновников в очереди на прививки нет. Он, в частности, отметил:

- Прививать в первую очередь будем врачей, полицейских. Дежурные службы. Категории профессий, которые необходимы нам с вами в повседневной жизни. Есть четкий график, составлен список. Параллельно начинается процесс записи жителей, которые хотят получить вакцину.