В зале «Родина» откроется выставка декоративно-прикладного искусства «Рождественские истории». Фото с сайта выставочного сайта "Родина"

18 декабря откроется выставка «Рождественские истории» в белгородском выставочном зале «Родина». На выставке будут представлены работы членов Межрегиональной общественной организации «Союз Ремесленников». Организация объединяет ремесленников, занимающихся традиционными видами декоративно-прикладного искусства и мастеров, связанных с новыми направлениями творчества и материалами: квиллинг, батик, композиции из фоамирана.

В экспозиции представлены художественные и графические работы, народные костюмы, лоскутные и войлочные панно, глиняные игрушки, деревянные скульптуры и многое другое. И все это многообразие работ, выполненных в различных техниках декоративно-прикладного искусства, объединяет тема Рождества, уюта и подарков.

Выставка продлится до 10 января 2021 года.