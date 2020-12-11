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Ограничение выезда за границу заставило белгородца вернуть кредит

Больше 247 тысяч рублей оплачено благодаря судебному приставу
Ирина ТАРАСОВА
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Ограничение выезда за границу заставило белгородца вернуть кредит. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области

Ограничение выезда за границу заставило белгородца вернуть кредит. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области

В отделении судебных приставов по Белгороду на исполнении находилось производство о взыскании с белгородца задолженности по кредитным платежам. Долг - больше 247 тысяч рублей был оплачен только после запрета на выезд за границу.

Зная о задолженности, должник не пытался ее погасить, проигнорировал срок для добровольного исполнения. Тогда судебный пристав применил комплекс мер принудительного характера. Было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора, об обращении взыскания на деньги на банковских счетах должника. Также был вынесен запрет на регистрационные действия в отношении его транспорта.

Однако мерой принудительного исполнения, повлиявшей на должника, стало постановление о временном ограничении права выезда за пределы России. После вынесения такого постановления, мужчина оплатил задолженность перед кредитной организацией в полном объеме, а также сумму исполнительского сбора - больше 17 тысяч рублей.