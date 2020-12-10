В Белгороде оперативники задержали перевозчиков фальшивой валюты

Оперативники задержали в Белгороде трех жителей Московской области с фальшивыми долларами. фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Полицейские предотвратили сбыт поддельной валюты. Оперативники задержали в Белгороде трех жителей Московской области с фальшивыми долларами. По предварительным данным, они предназначались для дальнейшего сбыта. Известно также, что двое злоумышленников являются уроженцами ближнего зарубежья.

В пресс-службе УМВД области сообщили, что в ходе личного досмотра подозреваемых и во время обысков московских квартир полицейские обнаружили и изъяли более 700 поддельных пятидесяти и стодолларовых купюр достоинством. Общая сумма составила свыше 37 тысяч долларов США, что эквивалентно почти трем миллионам рублей.

Двое на время следствия арестованы, судьба третьего еще решается. Им инкриминируют хранение и перевозку в целях сбыта поддельных денег. Гастролерам грозит до восьми лет лишения свободы.