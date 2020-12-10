В Белгородской области спасатели проверяют магазины по продаже пиротехники. Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области

В преддверии новогодних праздников сотрудники Главного управления МЧС России по Белгородской области проводят профилактические мероприятия в местах реализации пиротехнической продукции. Чтобы она не полыхнула раньше времени, а выстрелила в праздник как положено

Ближе к новогодним торжествам покупателей здесь становится все больше, а, значит, и внимание соблюдению норм безопасности необходимо уделять повышенное.

В помещениях, где реализуется пиротехническая продукция, инспекторы обращают внимание на наличие первичных средств пожаротушения, исправность пожарной сигнализации, планов эвакуации, наличие запасных выходов. Кроме того, проверяются сертификаты на всю пиротехническую продукцию, безопасность ее хранения. Также с работниками магазинов инспекторы МЧС России проводят инструктажи по пожарной безопасности.

Спасатели обращают внимание, что пиротехнические изделия нужно покупать только в специализированных магазинах.