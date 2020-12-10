В Белгородской филармонии состоится юбилейный концерт заслуженного артиста России Владимира Ермолова

Фото пресс-службы Белгородской филармонии.

13 декабря в Большом зале Белгородской государственной филармонии заслуженный артист России и заслуженный артист Украины Владимир Ермолов отметит 35-летие творческой деятельности большим праздничным концертом. В программе «Мои 35 лет…» прозвучит все самое лучшее и любимое из репертуара Владимира Ермолова: советские шлягеры, эстрадные, военные и патриотические песни, романсы…

В концерте примут участие артисты эстрадного ансамбля «Театр песни», инструментальный ансамбль «Экспромт» под управлением Геннадия Панкратова, артисты ансамбля танца Белгородской государственной филармонии.

Отметим, что творчество Владимира Ермолова знают и любят не только в Белгородской области, но и далеко за ее пределами: артист выступал во всех крупных культурных центрах Украины, России, Белоруссии, гастролировал в США, Германии, Югославии, Венгрии, Перу и Аргентине.