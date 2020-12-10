10 декабря: в Белгородской области от заражения коронавирусом скончались еще 5 пациентов

В Белгородской области от заражения коронавирусом скончались еще 5 пациентов. Фото: "КП" Архив

Как сообщили в департаменте здравоохранения Белгородской области, в регионе от заражения коронавирусом умерли еще 5 тяжелых пациентов. На госпитализации находятся 922 человека, 124 – в тяжелом состоянии они дышат с помощью аппаратов искусственной вентиляции легких.

Скончавшиеся — три жительницы Белгорода 1941, 1953 и 1950 года рождения, житель Белгородского района 1949 года рождения и житель Шебекинского городского округа 1953 года рождения. Все они проходили лечение на базе Городской больницы №2 в Белгороде.