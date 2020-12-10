Белгородское отделение КПРФ: проекты, несущие добро

2020-й - год настоящих добрых дел.

- Солидарное общество – это, в первую очередь, наше совместные дела для доброго будущего, сплоченность перед лицом опасности, - уверен первый секретарь Комитета БРО КПРФ, руководитель фракции в Белгородской областной Думе Станислав Панов. - Пандемия стала испытанием на прочность, всколыхнувшим в людях лучшие их качества. Отсюда и такое количество волонтерских проектов, общественно важных инициатив граждан. И представители нашей партии – не исключение.

Будьте здоровы!

Сохранение здоровья в условиях тотального распространения COVID-19 – первоочередная задача. Медики сегодня работают на износ и нуждаются в поддержке. Даже в самой банальной - добром слове, возможности доехать до пациента или краткой передышки. В начале ноября Станислав Геннадьевич встретился с главным врачом Белгородской ЦРБ. Уже второй месяц автомобиль регионального отделения КПРФ участвует в решении транспортной проблемы медиков Белгородского района: развозит врачей по вызовам, доставляет кровь со станции переливания и в других важных делах.

Станислав Панов уверен: делать добрые дела, быть в единстве с земляками совсем несложно.

Кроме того, представители партии стараются помочь оградить себя от вируса максимальному числу белгородцев: начиная с апреля, они регулярно выходят в особо людные места Белгорода, Старого Оскола, Губкина и раздают маски.

Читать полностью