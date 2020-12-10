Испугавшись более строгого наказания, белгородец уплатил уголовный штраф

Испугавшись более строгого наказания, белгородец уплатит уголовный штраф. Фото: "КП" Архив

В Ровенское районное отделение судебных приставов УФССП России по Белгородской области поступил исполнительный документ о взыскании уголовного штрафа в размере 50 тысяч рублей. Местный житель работал на автогазозаправочной станции оператором-наполнителем сжиженного углеводородного газа. Заправляя баллоны автомобилей сжиженным углеводородным газом, работник нарушил правила промышленной безопасности производственных объектов. В связи с чем, был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). За оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья, суд назначил работнику автогазозаправочной станции наказание в виде уголовного штрафа.

Судебный пристав-исполнитель предупредил должника, что неуплата задолженности в установленный срок в соответствии с ч. 1 ст. 32 УИК РФ является уклонением от уплаты штрафа и влечет его замену, и контролировал исполнение приговора суда.

Чтобы не усугублять своего положения, должник незамедлительно оплатил уголовный штраф в полном объеме.