Поверка счетчиков – процесс обязательный

С 1 января должники вновь могут остаться без газа. Фото: "КП" Архив

Газоснабжающая компания рекомендует гражданам не откладывать поверку или замену приборов учета газа на конец года. Это поможет значительно сократить период расчетов с использованием нормативов во время выполнения работ по снятию, поверке, установке и опломбировке счетчиков. Ведь единовременное обращение большого количества людей в поверочные лаборатории закономерно приведет к увеличению сроков выполнения работ в несколько раз и риску дополнительных нормативных начислений.

Еще стоит напомнить, что в текущем, 2020 году заканчивают действовать ограничения, касательно приостановления оказания коммунальных услуг потребителям-должникам. Это значит, что с 1 января 2021-го к абонентам-должникам будут применяться меры воздействия в виде приостановления поставки газа до полной оплаты задолженности. Кроме того, с наступлением нового года возобновляется и проведение расчетов за газ в соответствии с утвержденными нормативами его потребления при использовании неповеренных приборов учета газа.

- Настоятельно рекомендуем абонентам своевременно и в полном объеме оплачивать потребленный газ и в срок провести поверку или замену приборов учета газа. В случае их отсутствия - оснастить свои жилые помещения приборами до конца 2020 года, – напомнил белгородцам заместитель генерального директора по работе с населением ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» Константин Выродов.