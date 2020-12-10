Белгородские пограничники задержали мужчину, который ради встречи со знакомой без документов пересек государственную границу

Фото пресс-службы Пограничного управления.

8 декабря 2020 года пограничники на направлении населенный пункт Меловое (Украина) – населенный пункт Бутырки (Россия) задержали мужчина без документов, удостоверяющих личность. Во время разбирательств со слов задержанного удалось выяснить, что он является гражданином Украины 1993 года рождения. Государственную границу вне установленных пунктов пропуска из Украины в РФ он пересек якобы с целью посещения своей знакомой. Теперь нарушителю придется отвечать за свои действия перед Законом.

В отношении задержанного, после проведения проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.