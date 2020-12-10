На Лебединском ГОКе – производственный рекорд

За последние пять лет производство увеличилось на 960 тысяч тонн и достигло отметки в 4,5 миллиона тонн щебня.

Дробильно-сортировочная фабрика ЛГОКа — крупнейший производитель щебня в центральном регионе России. Основными потребителями его продукции является сам Лебединский ГОК, а также организации стройиндустрии и дорожного строительства Белгородской, Курской, Воронежской и Орловской областей. Спрос на продукцию ДСФ ежегодно растёт.

В нынешнем ноябре фабрика выпустила 458 тысяч тонн продукции, что превышает план почти на 34 тысяч тонн. Столь высокий результат был достигнут впервые.

Добиться повышения объема удалось благодаря созданию резервных складов сырья на каждой дробильной установке. Постоянный запас на площадках позволяет оборудованию работать наиболее стабильно и эффективно: без простоев на ожидание поставок сырья.

- Рекордный показатель – это, в первую очередь, заслуга всего коллектива фабрики, – отметил Геннадий Кругликов, начальник ДСФ Лебединского ГОКа. – В течение года мы шаг за шагом шли к этой цели: предлагали идеи и воплощали их в жизнь, решали проблемы с помощью инструментов Бизнес-Системы, летом провели капитальный ремонт одной из установок. Поэтому заканчиваем год на «отлично»!