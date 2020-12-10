Житель Ракитянского района Белгородчины едва не задушил задержавшего его сотрудника ГИБДД

Фото пресс-службы регионального Следственного комитета.

В Белгородской области осужден 24-летний житель Ракитянского района. Ближайшие два с половиной года он проведет в колонии общего режима. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.264.1, ст.319, ч.1 ст.318 УК РФ (управление механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость по ст. 264.1 УК РФ, применение насилия и оскорбление в отношении представителя власти). Сотрудника ГИБДД, который его задержал, молодой мужчина едва не задушил.

Во время следствия и суда было установлено, что с утра 29 мая 2020 года подсудимый употреблял спиртное, а вечером от магазина, который торгует пивом, уехал на мопеде. Нарушителя остановил в одном из дворов на улице Железнодорожной поселка Пролетарский наряд ДПС. Полицейские отстранили мужчину от управления транспортным средством. В служебном автомобиле, где молодой человек прошел освидетельствование, сотрудники ГИБДД установили, что он был привлечен к уголовной ответственности по ст.264.1УК РФ. Во время разбирательств мужчина стал оскорблять полицейских в присутствии посторонних и хотел покинуть место происшествия. Когда же сотрудник ГИБДД попытался его задержать, в ответ подсудимый стал его душить, сообщает пресс-служба регионального СК,