В правительстве Белгородской области врио губернатора произвел первые кадровые изменения. Фото: "КП" Архив

Первые кадровые перестановки произошли в правительстве Белгородской области. Свой пост покинул начальник областного управления по труду и занятости Сергей Нерубенко. Соответствующее распоряжение подписал врио губернатора Вячеслав Гладков 30 ноября. Причина – срок действия служебного контракта Сергей Нерубенко подошел к концу. Кто займет пост – пока неизвестно, должность остается вакантной.

Напомним, что по приезду в Белгородскую область Вячеслав Гладков говорил, что не будет менять команду в правительстве Белгородской области.