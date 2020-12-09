Неосторожное обращение с огнем привело к гибели еще одного белгородца

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

8 декабря в 10 часов 32 минуты в Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение о пожаре в поселке Чернянка. Соседи сообщили о возгорании в двухэтажном жилом доме по улице Герцена. К месту происшествия незамедлительно был направлен дежурный караул пожарно-спасательной части № 39 и добровольная пожарная команда поселка Чернянка. Уже на месте пожара огнеборцы увидели сильное задымление и безотлагательно приступили к тушению возгорания. В ходе разведки помещений, к сожалению, пожарными был обнаружен погибший хозяин дома 1957 года рождения. Пожар был ликвидирован в 10 часов 47 минут. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем.

9 декабря в 01 час 10 минут от очевидца поступило тревожное сообщение о загорании жилого дома в селе Стригуны Борисовского района. Для ликвидации пожара был направлендежурный караул пожарно-спасательной части № 17 и добровольная пожарная дружина села Стригуны. К моменту прибытия огнеборцев дом уже горел по всей площади. В результате пожара огонь уничтожил дом полностью. Пожар ликвидирован в 1 час 56 минут. По предварительным данным, причиной пожара могла стать неосторожность при курении. К счастью, на этот раз обошлось без человеческих жертв.