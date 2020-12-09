Возможной причиной двух пожаров в Белгородской области мог стать поджог

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

На пожар часто смотрят как на неизбежное стихийное бедствие. Но это не так. Так, за прошедшие сутки в Белгородской области зарегистрировано два случая, когда возможной причиной пожара мог стать поджог. В Губкинском горокруге огонь полностью уничтожил 25-метровую комнату, в Прохоровском районе – жилой дом.

8 декабря рано утром, около 5 часов утра, поступил звонок в Единую дежурно-диспетчерскую службу. Сообщали о возгорании в селе Морозово Губкинского городского округа. Очевидцы говорили, что видят, как в частном домовладении по улице Центральная горит жилой дом. Незамедлительно к месту пожара убыли дежурные караулы пожарно-спасательных частей№ 41 и № 57 и добровольная пожарная команда села Никаноровка. Прибывшие к месту возгорания огнеборцы увидели черный густой дым, который шел из окон и дверей дома. Пожарные приступили к тушению пожара и к разведке помещения. В результате огонь повредил комната площадью 25 квадратных метров. К счастью, погибших и пострадавших нет. Пожар был ликвидирован в 5 часов 52 минуты.

В этот же день, но двумя часами позже, в Службу спасения-112 поступило сообщение от очевидцев о пожаре в жилом доме в селе Ивановка Прохоровского района. К месту пожара незамедлительно был направлен дежурный караул пожарно-спасательной части № 30 и добровольная пожарная команда села Беленихино. Когда огнеборцы прибыли к месту происшествия, дом горел уже по всей площади. Пожар ликвидирован в 7 часов 40 минут, но дом сгорел полностью.