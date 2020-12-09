В Белгородской области 12 школ присоединились к образовательному акселератору Sber Z

Около 10 тысяч старшеклассников из 380 учебных заведений страны смогут принять участие в школьном акселераторе Sber Z. В этом году Сбер масштабировал проект на 32 региона России.

Подросткам из Черноземья также предлагают пройти цикл создания собственного бизнеса - от генерации идеи до запуска проекта. К акселератору присоединились 28 школ Липецкой области, 20 - Воронежской области, 12 - Белгородской области и 2 - Орловской области.

- Мы живем в век стремительных изменений, когда на наших глазах меняется все - от образа жизни каждого конкретного человека до систем управления государствами. Это новое время требует новых людей, не боящихся изменений и инициирующих их. Наш акселератор для старшеклассников Sber Z как раз и направлен на то, чтобы помочь школьникам реализовать их потенциал визионеров. Научить их видеть новые возможности, уметь взаимодействовать в команде, не бояться грамотно доносить до людей свои самые смелые идеи и менять этот мир. Мы понимаем, что не все участники проекта станут в будущем предпринимателями, но уверены, что знания и навыки, полученные в ходе Sber Z, помогут им состояться в любой сфере деятельности и они поймут, что их будущее - в их собственных руках, - отметил Герман Греф, президент, председатель правления ПАО Сбербанк.

Акселератор пройдет в два этапа на платформе СберКласс. Первый продлится 12 недель - он предполагает 12 образовательных онлайн-модулей с лекциями, практическими заданиями и инструментами для построения стартапа. Их будут проводить в том числе топ-руководители компаний экосистемы Сбера. Занятия завершатся практической отработкой усвоенного материала. Школьники в итоге создадут проектные команды, в которые смогут войти участники из разных учебных заведений и городов.

200 лучших команд пройдут во второй этап. Он продлится 8 недель. В зависимости от эпидемиологической ситуации будет решено, пройдет ли он онлайн или вживую. В любом случае каждая команда получит уже персонального наставника. Эксперт будет помогать юным предпринимателям развивать проект. К финалу должны быть готовы не просто презентации, а работающие версии продуктов.

Благодаря акселератору школьники научатся создавать проекты с нуля и работать в команде, найдут новых друзей и получат предложения о сотрудничестве от компаний экосистемы Сбера, корпораций-партнеров и бизнес-ангелов, а также преференции от ведущих вузов страны.