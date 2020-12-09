9 декабря: в Белгородской области от заражения коронавирусом скончались еще пять пациентов

Число жертв опасного вируса в регионе составило 142 человека. Фото: "КП" Архив

Как сообщили в департаменте здравоохранения Белгородской области, от заражения коронавирусной инфекцией скончались еще 5 пациентов. Четверо из умерших за сутки проходили лечение в Городской больнице № 2. Это 71-летний житель Белгородского района и 82-летний житель областного центра, 62-летняя женщина из Яковлевского горокруга и 63-летняя жительница Белгорода.. Еще одна умершая – 79-летняя жительница Белгорода, она проходила лечение в детской областной клинической больнице.

По сообщению федерального штаба, за минувшие сутки в Белгородской области выявлено 179 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. С начала пандемии число заболевших составило 17 469 человек. В целом по России за прошедшие сутки выявлено 26 190 новых ковидпациентов, от заражения скончалось 559 россиян.