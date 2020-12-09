В Белгороде к концу года заменят больше 4000 светильников. Фото со страницы ВКонтакте мэра Белгорода Юрия Галдуна

В Белгороде уже заменили больше 2000 светильников по энергосервисному контракту. Об этом сообщает на своей странице в соцсети мэр города Юрий Галдун. Планируется до конца этого года заменить вдвое больше светильников.

584 новые светодиодные лампы уже оявились на проспекте Богдана Хмельницкого. На Харьковской горе – проспекте Ватутина, улицах Костюкова, Королева, объездной Костюкова теперь все светоточки новые.

«В работе улицы Волчанская, Корочанская, сети наружного освещения в Юго-Западном микрорайоне. Планируем заменить к концу года 4000 штук», - пообещал градоначальник Белгорода.