На водохранилище утонул житель Белгорода

Рыбак утонул на белгородском водохранилище. Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области

На белгородском водохранилище вчера утонул рыбак. Несчастье случилось в селе Нижний Ольшанец Белгородского района, сообщили в ГУ МЧС России по Белгородской области.

63-летний житель Белгорода отправился на рыбалку и вышел на лед, чтобы просверлить лунку для подледного лова. Отойдя на 30 метров от берега, он провалился в ледяную воду.

Очевидец, рыбачивший на берегу, стал свидетелем трагедии и сразу же обратился за помощью к спасателям. Но прибывшие на место спасатели извлекли из воды уже тело погибшего.