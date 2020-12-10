В Валуйском округе завершается капремонт районного дворца культуры. Фото пресс-службы администрации Валуйского городского округа

В здании муниципального учреждения культуры «Районный дворец культуры и спорта» Валуйского городского округа заканчивается капитальный ремонт. Сейчас интенсивно проводятся внутренние отделочные работы, сообщает пресс-служба округа.

Скоро у валуйчан появится возможность посещать отремонтированный дворец, приобщаться к культуре. В настоящее время выполняется укладка напольной и настенной плитки, ведутся работы по отделке зрительного зала звукоизоляционными панелями, работы по покраске помещений и устройству подвесного потолка.