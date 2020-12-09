Алиментщицу из Борисовского района приговорили к аресту. Фото пресс-службы УФССП России по Белгородской области

10 суток административного ареста – такое наказание получила должница по алиментам из Борисовского района Белгородской области за неуплату средств на содержание троих детей.

В Борисовском районном отделении судебных приставов УФССП России по Белгородской области возбуждено исполнительное производство в отношении местной жительницы. Производство касается взыскания алиментов на содержание троих несовершеннолетних детей в размере 1/6 части всех видов заработка и иного дохода на каждого ребенка.

Безответственная мать исполнять требования исполнительного документа не желала, официально нигде не работала, на учете в Центре занятости населения не состояла. В результате образовалась задолженность в размере более 214 тыс. рублей.

В связи с тем, что женщина в течении длительного времени не выплачивала алименты, судебными приставами в отношении нее составлен административный протокол, который был передан в суд. Судья вынес решение о назначении должнице наказания в виде административного ареста сроком на 10 суток.

После отбывания наказания обязанность по исполнению алиментных обязательств за матерью сохранится. В случае невыплаты алиментов женщина будет привлечена к уголовной ответственности.