В СберБанк Онлайн можно открыть свой «Инвестиционный план»

Готовые комплексные инвестиционные решения позволяют вложиться в широкий набор инструментов (российские и иностранные акции и облигации, золото, биржевые облигации СберБанка) и ориентированы на инвесторов с разным аппетитом к риску.

Ксения Мухорина, управляющий директор дивизиона «Инвестиции и накопления» ПАО Сбербанк: “Пятилетние инвестиционные планы — универсальный инструмент, который вобрал в себя всё лучшее на российском финансовом рынке. Это вложение в огромный набор различных ценных бумаг и минимизация человеческого фактора в управлении, регулярная корректировка структуры активов от профессиональных управляющих, низкий порог входа и возможность частичного снятия. Наши финансисты рассчитали для каждого инвестиционного плана сценарии доходности, чтобы клиент понимал, на какой результат и при каких условиях можно рассчитывать.”

Вложения в акции и облигации осуществляются с помощью покупки паёв биржевых фондов, что снижает влияние человеческого фактора — управляющие оценивают перспективы экономики или фондового рынка в целом, а не отдельной компании.

Часть средств в каждой стратегии вкладывается в биржевые облигации СберБанка — комплексный инструмент, который даёт возможность получить доход от роста американских акций, облигаций и золота и одновременно обладает надёжностью облигаций СберБанка. К дате окончания инвестиционного плана предусмотрено погашение этих облигаций.

Структура стратегий:

- для консервативных инвесторов — вложения в надёжные государственные и корпоративные рублёвые облигации, а также биржевые облигации СберБанка;

- для осторожных инвесторов — вдобавок к облигациям, включая биржевые облигации СберБанка, небольшая часть уже вкладывается в акции;

- для взвешенных инвесторов — вложения в акции и облигации в примерно равных объёмах, также часть — в биржевые облигации СберБанка;

- для прогрессивных инвесторов — около половины от общего объёма средств вкладывается в акции, вторая половина — в облигации российских компаний и биржевые облигации СберБанка;

- для динамичных инвесторов — основная часть вкладывается в акции, оставшаяся часть — в биржевые облигации СберБанка.

Сценарии доходности:

Для каждой стратегии финансисты Сбер Управление Активами рассчитали четыре возможных сценария доходности: позитивный, нейтральный, негативный и стрессовый. Из них наиболее вероятен нейтральный, а наименее — стрессовый.

Сценарии рассчитаны по историческим значениям индексов, которым следуют паевые инвестиционные фонды из портфеля стратегии или которые являются базовым активом для биржевых облигаций СберБанка из портфеля стратегии, за 5 лет.

Для расчёта сценариев использованы:

- нейтрального — медианное значение доходности из всех возможных значений на заданном временном горизонте;

- позитивного — 10% лучших показателей доходности;

- негативного — 10% худших показателей доходности;

- стрессового — менее 5% худших показателей доходности.

Условия:

Вложиться в одну из пяти стратегий можно в несколько кликов в СберБанк Онлайн. Минимальная сумма — 50 тыс. рублей, пополнение — от 25 тыс. рублей. Частичное досрочное снятие (вывод активов) — от 10 тыс. рублей. Срок вложения фиксированный — 5 лет.

Комиссия за «вход» не взимается при открытии в СберБанк Онлайн, за управление — 0,25% в квартал.

Услуга доверительного управления предоставляется АО «Сбер Управление Активами».