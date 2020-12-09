В Белгородской области сохранится солнечная и морозная погода

В Белгородской области сохраняется солнечная и морозная погода. Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Белгородской области

Сегодня-завтра на территории Белгородского региона ожидается ясная погода без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 9-14º мороза, днём ожидаются морозы от 3 до 8º.

В самом Белгороде ночью 10-12º мороза, днем от 3 до 5º мороза.

Для того, чтобы в вашем доме холодными вечерами было не только тепло, но и безопасно, Главное управление МЧС России по Белгородской области рекомендует соблюдать элементарные правила пожарной безопасности в быту. Не оставляйте работающие газовые и электрические приборы без присмотра. Не доверяйте детям присмотр за отопительными приборами.

Чтобы чувствовать себя комфортно в холодную погоду — отдавайте предпочтение свободной многослойной одежде. По возможности постарайтесь избегать места массового скопления людей. Любителям рыбной ловли специалисты советуют не забывать, что толщина льда ещё не считается безопасной, поэтому лучше рыбачить на берегу.