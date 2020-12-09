Офицер белгородского ОМОН принял участие в форуме «Диалог с героем»

Фото пресс-службы Управления Росгвардии по Белгородской области.

В преддверии Дня Героев Отечества кавалер «Ордена Мужества» подполковник полиции Вадим Серых провел патриотический семинар с белгородскими юнармейцами и кадетами. Акция «Диалог с героем», инициированная Управлением молодежной политики области, состоялось на базе Белгородского молодежно-культурного центра «Октябрь».

Вадим Серых рассказал об истории и традициях памятной даты, подвигах уроженцев Белгородчины в годы Великой Отечественной войны и своем коллеге - Герое Российской Федерации Вячеславе Воробьеве.

Вадим Серых во время встречи с ребятами подчеркнул:

-В День Героев Отечества мы не только отдаем дань памяти героическим предкам, но и чествуем ныне живущих героев нашей страны. Подвиг нашего боевого товарища, Героя России Вячеслава Воробьева, навсегда вписан в историю нашего государства. Это пример подлинного патриотизма, на котором должно воспитываться подрастающее поколение.

Также офицер ведомства подробно рассказал о том, что необходимо знать тем, кто планирует связать свою судьбу с военной службой в Росгвардии и ответил на вопросы ребят.

Напомним, в феврале 2009 года в ходе операции по уничтожению бандгруппы в городе. Назрани (Республика Ингушетия) Вячеслав Воробьев обеспечил прикрытие штурмовой группы, приняв на себя основной огонь противника. Тогда еще старший сержант полиции Воробьев получил тяжелую контузию и 16 проникающих ранений. Но он остался жив, продолжил вести бой и корректировать огонь своих сослуживцев. В результате спецоперации все боевики были уничтожены.