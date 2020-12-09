В Прохоровке Белгородской области сын убил мать в ходе ссоры. Фото: "КП" Архив

В Прохоровке 30-летний сын убил мать в ходе возникшей ссоры. 65-летнюю женщину, которая сделала ему замечание, он трижды ударил ножом в грудь.

Мужчина жил в поселке Прохоровка вместе со своей 65-летней матерью. На ее замечания он часто реагировал агрессивно. А рано утром 5 декабря 2020 года, когда мать несколько раз попросила сына пойти спать, он схватил нож и трижды нанес ей удары в грудь. От полученной травмы потерпевшая скончалась на месте.

Как сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета, подозреваемого задержали, ему предъявлено обвинение в убийстве матери. Во время допроса он дал признательные показания. Суд избрал обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.