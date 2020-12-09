17-летняя белгородка у своего 36-летнего знакомого выманила более полутора миллионов рублей. Фото пресс-службы регионального Следственного комитета.

В Белгородской области возбуждено дело в отношении 17-летней жительницы Белгорода, которая обманным путем выманила у своего 36-летнего знакомого более полутора миллионов рублей. Во время следствия выяснилось, что в течение 2020 года под различными предлогами или во время личного общения или переписки просила у своего знакомого деньги в долг. Деньги она обещала вернуть, но на самом деле делать этого и не собиралась. Когда обманутый мужчина это понял, то обратился с заявлением в правоохранительные органы.

Следственный отдел Белгород возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).