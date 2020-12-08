Белгородские силовики станут следующими после медиков, кто пройдет вакцинацию от коронавирусной инфекции Фото: "КП" Архив

На прошедшем заседании координационного совета по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в области заместитель губернатора Наталия Зубарева рассказала, что в регионе формируется список добровольцев из сотрудников силовых структур для вакцинации от коронавируса. Они станут следующими после медиков, кого привьют от COVID-19.

Замгубернатора напомнила, что область подготовилась к поставке 1 200 доз вакцины от COVID-19. Вакцина предназначена для 600 медицинских работников, но пока по этой поставке нет точной даты. Как нет даты и по времени вакцинации всех жителей Белгородской области. Но, подчеркнула Наталия Зубарева, до 11 декабря в регион поступит дополнительный транш из 400 доз для 200 медицинских работников.