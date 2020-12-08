В Старооскольком городском округе третий день подряд регистрируется рекордное число заболевших коронавирусом. Фото: "КП" Архив

Третий день подряд в Старооскольком городском округе регистрируется рекордное число новых заболеваний коронавирусом. Так, за минувшие сутки COVID-19 заболели 62 жителя округа (всего с начала пандемии – 2 565). В предыдущие дни заболевших было: по состоянию на 7 декабря – 42 старооскольца, на 6 декабря – 74.

Всего по Белгородской области, как сообщает оперативный штаб региона, за минувшие сутки коронавирус обнаружен у 175 человек (с начала пандемии – 17 612). 39 новых ковидпациентов за минувшие сутки прибавилось в Белгороде (всего – 4 675), по 9 пациентов – в Губкинском горокруге (всего – 1 026) и Ивнянском районе (263) По 8 ковидпациентов – в Белгородском районе (всего – 1 795) и Волоконовком (425).

На госпитализации находится 942 белгородца, из них 109 – в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ. 9 595 белгородцев изолированы по контакту с заболевшими. 137 – скончались от заражения коронавирусной инфекцией.