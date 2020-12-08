В Алексеевском городском округе Белгородчины на пожаре погиб мужчина

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

К сожалению, с наступлением зимних холодов у пожарных начинается настоящий горячий сезон. Увеличивается количество пожаров в жилых домах, что вызвано, в первую очередь, нарушением требований пожарной безопасности. Именно из-за нарушений правил технической эксплуатации электрооборудования произошел пожар 7 декабря в жилом хуторе Шкуропатов Алексеевского горокруга. Огонь полностью уничтожил дом и под его завалами спасатели обнаружили тело погибшего мужчины.

Всего за прошедшие сутки пожарные подразделения 10 раз выезжали на ликвидацию пожаров. Как правило, основными причинами пожаров становятся, нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования, печного отопления, неосторожное обращение с огнем, неосторожность при курении.

Еще один дом горел в селе Хотмыжск Борисовского района. К месту происшествия были направлены дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 17, № 43, добровольная пожарная команда ООО «Ракита» села Акулиновка и добровольная пожарная дружина Хотмыжского сельского поселения. В результате возгорания огонь уничтожил дом полностью.

В этот же день на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы поступило сообщение о пожаре в Белгород по улице Белгородского полка. На место пожара убыл дежурный караул пожарно-спасательной части № 1. Пожар произошел в пятиэтажном доме, на третьем этаже в однокомнатной квартире. Предполагаемая причина пожара - неосторожность при курении.

В жилом доме села Ерик Белгородского района огонь повредил потолочное перекрытие в одной из комнат. Пожар ликвидировали дежурный караулом пожарно-спасательной части № 4 и добровольная пожарная дружина Ериковского сельского поселения. По предварительным данным, к пожару могло привести нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Также в этот день горели надворные постройки в селе Гора-Подол Грайворонского городского округа, в Белгороде по улице Корочанская, в селе Верхний ОльшанецЯковлевского городского округа, в селе Верхопенье Ивнянского района и автомобиль «УАЗ-3909» в Валуйках.