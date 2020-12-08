Воспитанники белгородского детского дома вышли в финал конкурса «Синяя птица»

Фото: отдел внешних коммуникаций дирекции маркетинга и внешних коммуникаций телеканала «Россия 1».

Воспитанники белгородского детского дома «Южный» дебютировали на сцене «Синей птицы». Тогда победители международного конкурса-премии «Лучший танцор года-2019» перевоплотились в ловких охотников за привидениями. Именно благодаря бесплатному зрительскому голосованию, которое продолжалось всю минувшую неделю, юные белгородцы получили путевку в финал.

Об этом ведущая конкурса Дарья Златопольская объявила в новом выпуске программы «Синяя птица». Танцевальный номер 13-летней Дарьи Черняевой и 16-летнего Виктора Лукинова поразил не только членов жюри, но и телезрителей.