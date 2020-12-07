Пытаясь дать сыну образование, белгородка нарвалась на обман и лишилась денег

В отношении белгородца возбуждено уголовное дело за мошенничество. Фото: "КП" Архив

Жительница Шебекинского городского округа стала жертвой обмана. Пытаясь дать сыну образование, она лишилась своих накоплений. Со своей бедой местная жительница пришла в полицию.

Она рассказала, что сожитель обещал помочь ей устроить сына в одно из учреждений профессионального образования. За обучение ребенка и содействие она отдала мужчине 100 тысяч рублей. Осенью, заподозрив неладное, женщина потребовала квитанцию за оплату. Сожитель тянул время, а позже и вовсе съехал из квартиры, перестав выходить на связь.

По предварительным данным, несостоявшийся отчим потратил деньги. При этом он позаботился о том, чтобы отослать юношу из дома и нашел ему съемное жилье в Белгороде. Подростка 38-летний мужчина убедил, что обо всем позаботился и ходить на занятия не надо. Обратившись в учебное учреждение, мать юноши узнала, что сын никогда не числился в списках студентов.

Полицейские разыскали бывшего сожителя женщины. В отношении него возбуждено уголовное дело за мошенничество. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.