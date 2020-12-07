В Белгородской области полицейским удалось установить скрывавшегося почти месяц водителя

фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

Обернувшееся трагедией дорожно-транспортное происшествие случилось 15 ноября в Алексеевском городском округе. По предварительным данным, в шестом часу вечера на втором километре трассы «Варваровка – Красное – Голубинский» сбили 58-летнего велосипедиста. Водитель автомобиля скрылся, а пострадавшего мужчину доставили в больницу. Спустя несколько дней он умер в медучреждении.

При осмотре места происшествия полицейским удалось найти осколки световых приборов. Их изучение и позволило установить марку машины. В течение месяца автоинспекторы отрабатывали подходящие под ориентировку транспортные средства. Всего им пришлось проверить более восьмидесяти машин.

В итоге водителя вычислили. По данным пресс-службы УМВД России по Белгородской области, за рулем автомобиля находилась 28-летняя жительница Алексеевского городского округа. В ведомстве также сообщили, что уголовное дело пока не возбуждено. Проверка по факту ДТП еще не завершилась.