В Белгороде сотрудника автомойки подозревают в пьяном угоне машины клиента. Фото: "КП" Архив

Около полуночи 6 декабря сотрудники ДПС остановили на улице Извилистая в Белгороде «Шевроле Авео». За рулем находился явно нетрезвый 33-летний мужчина. Проведенное освидетельствование подтвердило, что водитель подшофе. Помимо этого, он не смог предоставить полицейским документы на машину. И неспроста. Выяснилось, что иномарка мужчине не принадлежит. Автоинспекторы связались с владельцем, который сообщил, что право управления транспортным средством никому не передавал.

Предварительно установлено, что работник автомойки решил прокатиться на автомобиле клиента. Утром он планировал, как ни в чем не бывало, вернуть машину на место. Однако встретившиеся ему на пути сотрудники ГИБДД прервали увлекательную поездку.

В пресс-службе УМВД России по Белгородской области сообщили, что в отношении водителя возбуждено уголовное дело за угон. Он рискует на пять лет лишиться свободы.