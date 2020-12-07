Представители Белгородского университета стали победителями национального первенства по гиревому спорту среди студентов

Фото пресс-службы НИУ "БелГУ".

На базе УСК Светланы Хоркиной завершилось первенство России по гиревому спорту среди студентов. Представители НИУ «БелГУ» завоевали 10 наград, став победителями и призерами. По итогам общекомандного зачета команда Белгородского госуниверситета заняла почетное 3-е место, уступив только представителям Сургутского государственного педагогического университета и Сибирского государственного университета физической культуры и спорта из Омска.

В соревнованиях принимали участие 60 спортсменов из 15-ти вузов, представляющих десять регионов страны. В упражнении «толчок по длинному циклу двух гирь по 32 кг» победителями стали студенты факультета физической культуры педагогического института Белгородского госуниверситета Сергей Лупандин (весовая категория до 63 кг) и Павел Чуев (весовая категория до 85 кг), второе место занял также представитель НИУ «БелГУ» Олег Зубков.

Фото пресс-службы НИУ "БелГУ".

Студентка инжинирингового колледжа НИУ «БелГУ» Алеся Щекина первенствовала в упражнении «рывок гири весом 24 кг» и заняла третье место в дисциплине «толчок по длинному циклу двух гирь по 24 кг».

В двоеборье, которое включает в себя толчок двух гирь по 32 кг и рывок гири 32 кг, победителем стал студент юридического института НИУ «БелГУ» Илья Розмазнин (весовая категория свыше 85 кг).

В этом же упражнении Олег Зубков стал третьим в категории до 73 кг, а Матвей Поляков (факультет физической культуры) завоевал бронзовую награду в категории до 78 кг. Сборная Белгородского госуниверситета под руководством Сергея Сылки и Александра Воронкова стала лучшей в командной эстафете.