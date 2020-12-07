За минувшие сутки в Белгородской области скончались еще 4 пациента и выявили 178 заболевших коронавирусом. Фото: "КП" Архив

В Белгородской области за минувшие сутки выявили 178 заболевших коронавирусом. Общее число зараженных с начала пандемии на 7 декабря достигло 17437, сообщает региональный оперштаб. К сожалению, число жертв опасного вируса увеличилось до 137, за последние сутки в области скончались еще 4 белгородцев. Умершие – женщина 1952 года рождения из Корочанского района, женщина 1941 года рождения из Белгорода, мужчина 1951 года рождения из Новооскольского района, мужчина 1959 года рождения из Ракитянского района.

Как сообщает оперштаб, на госпитализации с подтвержденным диагнозом COVID-19 на сегодняшний день находятся 936 пациентов, из них 116 — в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ.

В областном центре зарегистрировано наибольшее число заболевших коронавирусной инфекцией — 4625 человек ( за сутки – 55 человек). По числу заболевших далее следуют Старооскольский городской округ — 2565 (за сутки – 42 человека) и Белгородский район — 1795 (за сутки – 15 человек).