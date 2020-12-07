«Открытие»: встречаем зиму повышенным процентом

Процент можно получить сразу и потратить на новогодние покупки. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Вступил в силу сезонный вклад «Зимний» - разместить на нем средства на срок 6 или 12 месяцев можно под 4,75%. Преимущество новогоднего спецпредложения - низкий входной порог от 50 000 рублей (максимальный размер вклада – 15 миллионов). Кроме того, можно самостоятельно выбрать сроки получение процентов: в начале (со ставкой 4,64%), в конце (с максимальной ставкой) или ежемесячно (4,7%).

- Наше предложение будет интересно тем, кто хочет зафиксировать выгодные условия по своим сбережениям на будущий год. Учитывая размер минимальной суммы, воспользоваться такой возможностью сможет самый широкий круг клиентов, - прокомментировал Александр Бородкин, начальник управления сберегательного и инвестиционного бизнеса ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

- «Открытие» - один из немногих банков, предоставляющих вкладчикам возможность самим решать, когда получать свои проценты, - добавила Мария Саенко, начальник управления развития страховых продуктов банка «Открытие». – Возможность получить проценты в начале срока вклада мы предложили в августе этого года и видим большой интерес: с августа по октябрь количество ежемесячного выбора этой опции выросло почти в 4 раза.

Открыть вклад «Зимний» можно в любом отделении банка на территории России или прямо из дома – в интернет-банке и мобильном приложении «Открытия».

Подробности читайте на сайте банка.