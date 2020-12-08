Прогулка по тонкому льду может закончиться трагически – напоминают белгородские спасатели

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Белгородской области.

Правила безопасного поведения на водных объектах напомнили белгородцам сотрудники МЧС во время бесед с жителями и гостями области непосредственно у водоемов. В регионе проходит месячник безопасности. Инспекторы ГИМС предупреждают: скоро на водоемах области начнет появляться первый лед, выходить на который категорически запрещено. Первая ледяная корка тонкая, имеет рыхлую структуру, прогулка по ней может закончиться трагически.

Также сотрудники ведомства вручают памятки о безопасном нахождении у водоемов и напоминают о правилах оказания первой помощи терпящих бедствия на воде. Без внимания инспекторы ГИМС не оставляют и судовладельцев, у которых проверяют наличие документов и спасательных средств на борту.

Главное управление МЧС России по Белгородской области напоминает любителям рыбной ловли главные меры предосторожности. Так, не нужно выходить на водоем в ветреную погоду и в темное время суток, ни в коем случае не отправляться на рыбалку в нетрезвом состоянии. Перед выходом на воду необходимо убедиться, что плавсредство исправно, всегда надевать на себя и пассажиров спасательные средства; не перегружать лодку. При себе необходимо иметь заряженный мобильный телефон, а родственникам сообщить о своем местоположении.