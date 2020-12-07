Бывший губернатор Белгородской области выступил против применения продуктов ГМО

Фото группы ВКонтакте со страницы Евгений Савченко.

Вопросы правового регулирования в сфере обращения ГМО рассматривали в минувший четверг в Совете Федерации на заседании межкомитетской рабочей групп, на котором выступил бывший губернатор, а ныне сенатор от Белгородской области Евгений Савченко. Свой взгляд на проблему он изложил и на своей странице ВКонтакте, подчеркнув, что тема – более чем актуальна.

Евгений Савченко отметил, что сегодня нужно, прежде всего, сказать – ГМО вредно или же это полезно? Евгений Савченко пишет: «Альтернативы здесь нет. Из того всего, что представлено по испытаниям ГМО, я нашел всего один пример по РФ. Это независимая оценка влияния ГМО были испытана на хомячках. И эти хомячки в 3-м поколении перестали размножаться. Вот такой пример».

Также сенатор привел цифры, которые свидетельствуют, что в нашей стране отмечается ежегодный рост примерно на 7-10% аллергии у детей. И то через 10 лет по расчетам эпидемиологов 100% детей будут с аллергией. Также Евгений Савченко подчеркнул, что потребление ГМ-продуктов, на его взгляд, определяет иммунитет нации. «Для меня индикатором этого иммунитета является смертность от COVID-19. В России смертность колеблется в пределах 1.0-1.5%. Это в 4-7 раз ниже чем в тех странах, где ГМ- продукция уже давно и активно потребляется. Вывод очевиден - мы еще не поражены последствиями применения ГМО, коллективный иммунитет у нас еще есть», - пишет он.

Напомним, что еще в 2004 году было принято постановление правительства Белгородской области «О мерах по полному недопущению использования генетически модифицированных источников на территории области».