Белгород закупит 20 тысяч метел из дерезы.

На сайте госзакупок появилась информация о том, что администрация Белгорода планирует закупить 20 тысяч метел. На эти цели выделено 400 тысяч рублей. При этом максимальная стоимость одной метлы составляет 20 рублей. Оговорено, что метла должна быть сделана из дерезы, ее хвостик в диаметре должен иметь 6-9 миллиметров, длину в 80-85 миллиметров, а диаметр проволоки, который перевязывает метлу – не менее 2 миллиметров.

20 тысяч метел должны иметь и определенный «срок давности» - они должны быть произведены не ранее чем в течение месяца до момента начала поставки.

Заказчиком выступает управление муниципального заказа администрации областного центр. Срок подачи заявок на торги заканчивается 11 декабря.