6 декабря: департамент здравоохранения сообщил еще о пяти умерших от заражения коронавирусом белгородцах. Фото: "КП" Архив

Число жертв опасного вируса в области достигло 133 человек. 6 декабря департамент здравоохранения региона сообщил в еще пяти скончавшихся пациентов с подтвержденным COVID-19. скончавшиеся — жители города Белгорода 1948, 1949 и 1971 годов рождения, а также жительница Яковлевского городского округа 1947 года рождения и житель Прохоровского района 1956 года рождения. Все они проходили лечение в городской больнице №2. За минувшие сутки наибольшее число новых заражений выявлено в Старооскольком городском округе – 74 случая (всего – 2 449). В Белгороде – 46 новых ковидпациентов (всего – 4 524), в Яковлевском – 15 (всего – 797).

Как сообщает областной штаб, на госпитализации находится 910 человек, 117 – в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ. Напомним, что за минувшие сутки коронавирусная инфекция выявлено у 176 жителей области (всего с начала пандемии число заболевших составило 7 259)