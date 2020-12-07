В Прохоровском районе открыли стелу, посвященную участникам Великой Отечественной войны. Фото пресс-службы администрации Прохоровского района

На территории Кривошеевского сельского поселения Прохоровского района состоялось торжественное открытие стелы-памятника труженикам тыла, детям войны и воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Мемориал создан полностью на средства, собранные местными жителями. Настоятель храма Вознесения Господня отец Владимир освятил мемориал.

Глава администрации Кривошеевского сельского поселения Алексей Волков поблагодарил Нину Стрельникову за идею создания стелы памяти, а также жителей села, принявших участие в возведении этого памятника. После торжественного разрезания символической красной ленты, присутствующие возложили живые цветы и почтили память земляков минутой молчания.